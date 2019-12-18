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Başkan Akkaya şampiyon sporcuları altınla ödüllendirdi

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçedeki başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.

18.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:20Başkan Akkaya şampiyon sporcuları altınla ödüllendirdi
Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçedeki başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.
Geçtiğimiz aylarda yapılan halter şampiyonalarında şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü kazanan Akşehirli sporcular beraberlerinde antrenörleri ve öğretmenleriyle Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.
Sporcuları yakaladıkları başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehirli sporcuların çeşitli spor dallarında önemli başarılara ulaşarak, her geçen gün çıtayı daha da yükselttiklerini, eğitim konusunda da Akşehir'in Konya ilçeleri arasında oldukça yukarılara tırmandığını söyledi.
Akkaya, Türkiye Şampiyonu olan sporcuları yarım altın, Türkiye üçüncüsü olan sporcuyu da çeyrek altınla ödüllendirirdikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ziyarete, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Atatürk Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Akşehir Temsilcisi Ferhan Ekici, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Korkmaz, Antrenör Sadık Kızılkuyu, 45 kiloda Halter Minikler Türkiye Şampiyonu olan Mithat Topal, 60 kiloda Halter Minikler Türkiye Şampiyonu olan Sait Gürkan Geçitlioğlu, 96 kiloda Halter Yıldızlar Türkiye Üçüncüsü olan Polat Şahinkul katıldı.

Salih Akkaya, Türkiye, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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