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Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, SÜ. Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

13.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46Başkan Akkaya, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor
Belediye Başkanı Salih Akkaya, SÜ. Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ardından bu kez de SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Fakülte Binası'nda Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge'yi ziyaret eden Başkan Akkaya, daha sonra Dekan Öge ile birlikte fakültenin kütüphanesinde öğrencilerle buluştu.
Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Akkaya, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizler Akşehir'imizin misafirlerisiniz, sizler okulu bitirip gittiğinizde Akşehir'imizin gönül elçileri olacaksınız. Bu nedenle sizleri burada ne kadar rahat ettirebilirsek, ne kadar iyi ağırlarsak sizlerde Akşehir'imizi gittiğiniz yerlerde daha güzel anlatırsınız. Sizler burada iyi birer eğitim alarak ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umudu olmaya devam edeceksiniz." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayıp onların isteklerini dinledi.

Dekan Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öge de Başkan Akkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek, bundan sonra fakülte öğrencileri için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Salih Akkaya, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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