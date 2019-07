Başkan Akman'dan 15 Temmuz mesajı

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman yayımladığı mesajında, 15 Temmuz günü milletin iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitleri rahmet, gazi ve demokrasi nöbetçilerini de saygı ve minnetle andığını kaydetti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yuvalanan hain terör örgütü FETÖ üyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı darbe girişiminin milletin zaferiyle sonuçlandığını belirtti. FETÖ'nün milli birlik ve beraberliğe yönelik gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi karşısında aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara aktığını dile getiren Başkan Akman, mesajının devamında, "Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı ve meydanları darbecilere bırakmadı" dedi.Mesajında hain darbe girişim nedeniyle 250 vatan evladının şehit, 2 bin 500'e yakın vatandaşın ise gazi olduğunu hatırlatan Başkan Akman, "Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük payı vardır. Bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN