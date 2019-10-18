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Başkan Akman'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18.10.2019 11:50Başkan Akman'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapısı olduğunu söyleyen Başkan Akman, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu kaydetti. Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu da dile getiren Başkan Akman, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir" dedi.

Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin vatandaş ile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünün altını da çizen Başkan Akman, "Projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur, olacaktır. Bu vesile ile başta Tuşba ilçemizdeki çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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