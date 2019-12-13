Haberler » Güncel » Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki - Haber

Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

13.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:14Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki
'ın Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve ABD Senatosu tarafından kabul edilen sözde Ermeni tasarısının Türkiye ile ABD ilişkilerini tehlikeye attığını belirten Başkan Akman, bu kararı alan ABD'nin önce kendi karanlık tarihine bakması gerektiğini söyledi. Akman, "Bir varil petrol için Ortadoğu'yu kan gölüne çevirip milyonlarca insanı katleden ABD, yalanlarla bizim tarihimize asla dil uzatamaz. Tarihimiz boyunca her daim mazlumları korumuş, asla hiçbir ulusa karşı soykırım yapmamışız. Hukuki temelden yoksun olan bu utanç verici tasarıya 'evet' oyu vererek sorumsuzca davrananlar, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin gerçekten yoksun tasarıyı veto etmesini bekliyoruz" dedi.

Bu kararların iki ülke ilişkilerine hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Akman, bu kararın tarihe ABD Kongre üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak geçeceğini ifade ederek, "Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluları olarak geçeceklerdir" şeklinde konuştu. - VAN

Amerika Birleşik Devletleri, Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada - Haber
16:36 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan didem mengü son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:36 Polisten kaçan hırsızlar ortalığı birbirine kattı? hırsızları esnaf böyle yakaladı - Haber
16:36 Öğrenen yaratıcı ve paylaşan şehir Hatay - Haber
16:36 Bilecik'in kültür envanteri hazırlanacak - Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 16:38:04