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Başkan Akman'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı.

24.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:42Başkan Akman'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' mesajı
'ın Belediye Başkanı Salih Akman, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını kaydeden Başkan Akman, insanın insana olan şiddeti kabul edilmez bir durum olduğunu söyledi. Karşılıklı saygının önemine de değinen Başkan Akman, hayatın merkezinde saygının olması gerektiğini ve saygının alt başlığının ise iletişimin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, "Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kadına yönelik mağduriyetler ve şiddet olaylarını üzülerek görüyoruz. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sevgi ve saygı olmazsa olmazımız olmalıdır. Bu ikisi herkesin hayatında olduğu sürece, kadına şiddet konuşulacak bir konu olmaktan da çıkar" dedi.

Kadınların değer görmediği, ayrımcılığa uğradığı, şiddet ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun; barış, huzur ve refahından söz edilemeyeceğinin altını çizen Başkan Akman, kadına yönelik şiddetin, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurguladı. Başkan Akman, "Bu anlamda daha etkin mücadele için erken yaşlardan itibaren verilecek iyi bir eğitimle bireylerin bilinçlenmesi sağlanmalı, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili sosyal projeler hayata geçirilmeli, kadını korumaya yönelik kamu hizmetleri güçlendirilmeli ve çözüm sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kadına uygulanan şiddetin aile kurumunun da temellerini sarstığını anlatan Başkan Akman, sağlıklı bir toplum için kadınların maruz kaldıkları her türlü haksızlık ve şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, "Şiddeti önlemenin en önemli yolu da eğitimdir. Bu noktada eğitim kurumlarımız kadar, kadına karşı şiddetin önlenmesi için tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Doğumdan ölüme kadar varlıklarıyla hayatlarımıza anlam katan, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin ortadan kalktığı günleri hep beraber görebilme dileğiyle, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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