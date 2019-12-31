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Başkan Akman'dan Mekke'nin Fethi mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mekke'nin Fethinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:58 Başkan Akman'dan Mekke'nin Fethi mesajı
'ın Belediye Başkanı Salih Akman, 'nin Fethinin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında; Mekke'nin fethi ile aynı zamanda gönüllerin de fethedildiğini ifade eden Başkan Akman, Mekke'nin Fethinin; yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Mekke, fetihle birlikte gerçek kimliğine kavuşurken, yüce dinimiz İslam tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Mekke, bu fetih ile şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam, üç kıt'aya hızla yayılmaya başlamıştır" dedi.

Hem idareciler hem de yönetilenler olarak Mekke'nin fethinde çıkarılacakları çok derslerin olduğunun altını çizen Başkan Akman, mesajın devamında ise, "Bu anlamda gönülleri fethetmenin arzusuyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu da ancak adalet ve hakkaniyeti gözeterek olur. Bunun için hizmetlerimizin herkese eşit bir şekilde ulaşması için var gücümüzle çalışıyor, özen gösteriyoruz. Zulmü sona erdiren ve gönüllerin fethini sağlayan Mekke'nin fethinin yıl dönümünü tebrik eder, İslam coğrafyasının pek çok noktasında yaşanan zulümlerin son bulmasını Allah'tan diler, yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim" şeklinde konuştu. - VAN

Mekke, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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