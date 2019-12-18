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Başkan Akman'dan örnek davranış

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu yıl üçüncü kez kapılarını açan '3. Van Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

18.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:37Başkan Akman'dan örnek davranış
'ın Belediye Başkanı Salih Akman, bu yıl üçüncü kez kapılarını açan '3. Van Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı özelliğini taşıyan 'Van Kitap Fuarı', 3. kez kitapseverlerle buluştu. Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde geçtiğimiz cuma günü açılan ve yüzlerce yazar, şair ve yayın evinin katıldığı fuar, 22 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Belediyenin bazı bakanlıklar nezdinde yürütülen projelerini takip etmek adına Ankara'da olduğu için fuarın açılış törenine katılamayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile birlikte bugün fuarı ziyaret etti. Yayın evleri ile şair ve yazarların açmış olduğu stantları tek tek ziyaret eden Başkan Akman, fuar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İnsanın en iyi dostunun kitap olduğunu vurgulayan Başkan Akman, fuar alanında karşılaştıkları çocuklara kitap hediye ederek, okuma alışkanlığını verebilmek adına bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunun altını çizen Başkan Akman, "Bunu zamanla çocuklarımız çok daha iyi anlayacaklar. Kitap okuyanlar geçmişlerini, bugünlerini ve geleceğini en iyi anlayanlardır. Dolayısıyla kitap okuma noktasındaki teşvikimizi her geçen gün arttırmak istiyoruz. Çünkü eğitimli toplumlar her zaman başarılı olmuşlardır. Hayatta çok daha sağlıklı birey veya sağlıklı toplumu teşkil etmişlerdir. Biz de şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu noktada bolca kitap okumaya davet ediyoruz" dedi.

Ahmed Yesevi İMKB İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kitap hediye eden Başkan Akman, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fuar alanından ayrıldı. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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