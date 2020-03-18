Başkan Akman'dan şehit ailelerine ziyaret
Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.
18.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:58
Van 'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Başkan Akman ve beraberinde bulunan birim müdürleri, Tunceli'de şehit olan Yılmaz Ergin, Van'da şehit olan Ferhat Aslan ve Şırnak'ta şehit olan Abdulhalit Aras'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Akman, şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Akman, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimizin bu fedakarlıklarını unutmak mümkün değildir" dedi.
"Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" diyen Başkan Akman; vatan, bayrak ve kutsal değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli ailelerini, bizlere bırakılan birer kutsal emanet olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Şehit ailelerini düzenli olarak ziyaret eden ve onları hiç yalnız bırakmayan Başkan Akman, şehit ailelerinin isteklerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Akman, "Şehit Yılmaz Ergin, Ferhat Arslan ve Abdulhalit Aras'ın ailelerini ziyaret ederek; onlara sabır ve metanet diledik. Ailelerimizin yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri gerçekten çok farklı ve özeldir, hem belediyemizin kapıları hem de gönül dünyamızın kapıları şehit ailelerine sonuna kadar açıktır. İstedikleri zaman bizimle görüşebilir ve sıkıntılarını iletebilirler. Bizler, ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.
Şehit aileleri ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Akman'a bu duyarlılığı ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - VAN
Başkan Akman ve beraberinde bulunan birim müdürleri, Tunceli'de şehit olan Yılmaz Ergin, Van'da şehit olan Ferhat Aslan ve Şırnak'ta şehit olan Abdulhalit Aras'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Akman, şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Akman, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimizin bu fedakarlıklarını unutmak mümkün değildir" dedi.
"Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" diyen Başkan Akman; vatan, bayrak ve kutsal değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli ailelerini, bizlere bırakılan birer kutsal emanet olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Şehit ailelerini düzenli olarak ziyaret eden ve onları hiç yalnız bırakmayan Başkan Akman, şehit ailelerinin isteklerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Akman, "Şehit Yılmaz Ergin, Ferhat Arslan ve Abdulhalit Aras'ın ailelerini ziyaret ederek; onlara sabır ve metanet diledik. Ailelerimizin yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri gerçekten çok farklı ve özeldir, hem belediyemizin kapıları hem de gönül dünyamızın kapıları şehit ailelerine sonuna kadar açıktır. İstedikleri zaman bizimle görüşebilir ve sıkıntılarını iletebilirler. Bizler, ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.
Şehit aileleri ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Akman'a bu duyarlılığı ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - VAN
Kaynak: İHA
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