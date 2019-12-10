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Başkan Akman'dan Vanspor Futbol Kulübüne destek

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 adet kombine bilet alarak, Vanspor Futbol Kulübüne destek verdi.

10.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:49Başkan Akman'dan Vanspor Futbol Kulübüne destek
'ın Belediye Başkanı Salih Akman, 30 adet kombine bilet alarak, Vanspor Kulübüne destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele veren Vanspor Futbol Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ömer İnanç, Oktay Ukay ve Fatih Akdeniz, Başkan Akman'ı makamında ziyaret ederek destek amaçlı aldığı kombine biletleri teslim ettiler. Vanspor'un daha başarılı olması ve eski günlerine kavuşması için gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, Vanspor'un hak ettiği başarılara imza atmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Vanspor'a yapılan bu tür desteklerin çok önemli olduğunu ve 'Kara kobralar' diye geçmişte büyük takımların korkulu rüyası haline gelen takımın tekrar o eski günlerine geri dönmesi için bir yol açtıklarını düşündüklerinin altını çizen Başkan Akman, "Umarım Vanspor sevdalısı herkes bu yoldan giderek takıma destek olur. Hepimizin ortak arzusu, Vanspor'un hak ettiği konuma gelmesidir" dedi.

Verdiği destekten dolayı Başkan Akman'a teşekkür eden Vanspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, 30 adet kombine bileti takdim ettiler. - VAN

Salih Akman, Futbol, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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