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Başkan Akman, engellileri evde ziyaret etti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

03.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:35Başkan Akman, engellileri evde ziyaret etti
Van'ın Belediye Başkanı Salih Akman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Belediye hizmetlerinin yanı sıra farklı sosyal çalışmalarla da ilçe halkının yanında olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların sesine kulak vermek adına aile ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Akman, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle beraberinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Gül Ebinç ile mahalle mahalle dolaşarak engelli ve ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Beyüzümü Mahallesi'ne geçen Başkan Akman, Umut Demir isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Demir ailesi ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Akman, daha sonra Seyrantepe Mahallesi'ne geçerek Kaya ve Pulat ailelerini ziyaret etti. Burada da engelli ve aileleri ile görüşen Başkan Akman, çeşitli hediyeler verdi.

Her daim engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Akman, "Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onlar bizim için her zaman değerlidir. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda ve eğlence yerlerine gidebilmelidir. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde kendilerine yardımcı oluyoruz. Ev temizliği ve evde tıraş gibi hizmetleri kendilerine sunuyoruz. Tuşba'mızda yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamaları bizlere büyük bir mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan Akman, bu ziyaretinin ne ilk ne de son olacağını kaydetti. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Salih Akman, Tuşba, Güncel

Kaynak: İHA

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