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Başkan Akman'ın '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, '24 Kasın Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:02Başkan Akman'ın '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
merkez Belediye Başkanı Salih Akman, '24 Kasın Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman yayımladığı mesajda; 'Vatanın dört bir yanında, her türlü şartta mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan fedakar öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum' diyen Başkan Akman, "Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak; eğitim sistemimizi geliştirmekle ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Eğitimin temel gayesi, taze beyinleri evrensel değerlerin ışığında; üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Kendisi de bir eğitimci olan Başkan Akman, ülkenin uluslararası alanda, daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunu ifade etti. Bunun da geleceğimizin teminatı ve göz bebeğimiz olan çocukların nitelikli bir eğitim almasıyla mümkün olduğunu kaydeden Başkan Akman, "Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden sizler, yetiştirdiğiniz nesillerle ülkemizin geleceğine büyük katkıda bulunacaksınız. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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