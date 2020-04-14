Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Akman: "İnci kefali balığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır"

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Havzası'nın ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:20
Başkan Akman:
Van 'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Havzası'nın ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

İnci kefali balığının Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olduğunu belirten Başkan Akman, "Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle üç ay boyunca (15 Nisan - 15 Temmuz) sürecek olan avlanma yasağı yarından itibaren başlıyor. Bu tarihler arasında inci kefali balığının avlanması, bulundurulması, satışı ve nakli yasaktır. Endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için kaçak avcılığa müsaade edilmeyecektir" dedi.

Tuşba Belediyesi olarak 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı dönemi boyunca inci kefali balığının avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için güvenlik güçlerin alacakları tedbirlerin yanı sıra Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de denetimlerini sıkılaştıracağının altını çizen Başkan Akman, "İnci kefali balığı bölgemizin ekonomisi için taşıdığı önem çok büyüktür. Bu nedenle bundan sonraki nesillerin devamını sağlamak gerekir. Bunu da yapmanın bir yolu var. O da balığın üremesinin gerçekleştiği 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında uygulanacak av yasağı döneminde daha hassas olmak ve yasağa uymayanlara karşı alınan tedbirleri hayata geçirmektir. Halkımızın, güvenlik kuvvetlerine ve zabıtalara her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Gölü, Tuşba, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Akman: 'İnci kefali balığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek - Haber 18:36: Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür - Haber 18:35: Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:35: Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı - Haber 18:33: Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor