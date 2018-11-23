Başkan Akmurat, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Başkan Akmurat, mesajında, ülkenin her köşesinde yorulmadan gocunmadan çalışan öğretmenlerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade etti.
Eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin, milletin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inandıklarını aktaran Akmurat, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Biz de Baskil Belediyesi olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor tüm imkanlarımızla öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi koşullarda olması için çalışıyoruz. Bu vesile ile başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
İhsan Akmurat,Baskil