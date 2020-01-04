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Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

04.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08 Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı
Belediye Başkanı İhsan Akmurat, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.
Akmurat, mesajında, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde hain saldırıyı önleyen ve canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman şehit polis Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmetle andığını belirtti.
Akmurat, "Şehidimizin unutmadık, unutmayacağız. Ne kadar dua etsek azdır, canı pahasına hainlere göz açtırmayan şehidimize büyük bir minnet borçluyuz. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine ve sevdiklerine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin, Baskil, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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