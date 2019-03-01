Başkan Akpınar 'İlçe Protokolü' ile Kahvaltıda Buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ilçe protokolü ile kahvaltıda buluştu.

KAHVALTIYA İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Kent Restoran'da gerçekleşen buluşmaya Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Müftüsü İsa Gürler, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Akpınar birlik ve dayanışma içerisinde geçen beş yılda hayata geçirdiği çalışmaları anlattı. İşbirliği ve destekleri için, başta Kaymakamlık olmak üzere tüm kamu birimlerine teşekkür etti.

PROJELERİNİ ANLATTI, TEŞEKKÜR ETTİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Beş yıl boyunca yaptığımız her işte ilçemizin değerini yükselttik. Attığımız her adımda halka dokunduk, toplumsal fayda sağladık. Gerek fiziki projelerle gerekse sosyal projelerle örnek alındık, örnek gösterildik ve ödüllendirildik. Tüm bunları sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte başardık. Beş yılda kamuyu hiç zarara uğratmadık. Bahanelerin arkasına sığınmadık. Başta Kaymakamım olmak üzere bana destek olan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra sokaklarda halk için yine birlikte olacağız" dedi.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN"

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ise "Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar ve kentimize kazandırdıklarınız için size teşekkür ederiz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Farklı zamanlarda farklı yerlerde hizmetlerinize devam edeceğinize inanıyorum. Hakkımız size helal olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler