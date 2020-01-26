Haberler » Güncel » Başkan akpolat'ın çağrısına beşiktaşlılardan büyük destek geldi - Haber

Başkan akpolat'ın çağrısına beşiktaşlılardan büyük destek geldi

Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldiİSTANBUL, (DHA) ? BEŞİKTAŞ Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

26.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:31
Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldi
İSTANBUL, (DHA) ? BEŞİKTAŞ Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya yüzlerce vatandaşlar kısa sürede yanıt vererek depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini Beşiktaş Belediyesi'ne getirdi.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında birçok belediye yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediyesi de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için harekete geçti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın başlattığı yardım seferberliği hemen karşılık buldu.
YÜZLERCE VATANDAŞ DEPREMZEDELER İÇİN MALZEME GETİRDİ
Yüzlerce vatandaş depremin yaralarını sarmak için uyku tulumu, mont, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve çocuk ayakkabısı başta olmak üzere buna benzer malzemeleri Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binasına getirdi. Başkan Rıza Akpolat, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle gün içinde toplantı yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yardım seferberliğine gösterdiği hassasiyetten ötürü komşularına teşekkür eden Başkan Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı.
??# bölgemizdeki vatandaşlarımız için tek yürek olduk! Başlattığımız dayanışma köprüsüne yoğun ilgi gösteren komşularımıza teşekkür ederiz. Yardımlarınızı 28 Ocak 17.00'ye kadar Belediye hizmet binamıza bırakabilirsiniz. Beşiktaş'ta paydaşlarımıza ve komşularımıza yaptığımız çağrı sonucunda, dün geceden itibaren yüzlerce vatandaşımızdan deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler geldi. Salı günü 17.00'ye kadar yardımlarınızı bize ulaştırabilirsiniz.??
Başkan akpolat'ın çağrısına beşiktaşlılardan büyük destek geldi

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54  Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı
17:53  Taksim'de alkol komasına girdiği iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı
17:53  Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu
17:50  Polis, 3 bin kişinin gözünü inceleyip, maskeli silahlı soyguncuyu yakaladı
17:50  Malatya'da deprem seferberliği
26.01.2020 17:57:56