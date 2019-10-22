Başkan Akpolat Ortaköy esnafları ve sakinleri ile bir araya geldi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ortaköy esnafı ve sakinleri ile bir araya geldi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önce Beşiktaş Evlendirme Dairesinde çarşı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Akpolat dün akşam ise Ortaköy esnafıyla ve Ortaköy sakinlerinin de katıldığı toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Akpolat, İstanbul Kültür ve Sanat hayatının en önemli duraklarından biri olan Ortaköy Kültür Merkezi ve Afife Jale Sahnesinin tekrar faaliyete geçeceğinin müjdesini vererek, "Bir takım unsurların burada vatandaşa yaşattığı huzursuzluklar var. Özellikle hafta sonları İstanbul'un en önemli tarih ve turizm merkezilerinden biri haline geliyor ve bunun yanında getirdiği bazı sorunlar var. Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi Ortaköy Vadisi ile 280 dönümlük alanda yeni bir yaşam vadisi oluşturmaktı ve bu konuda İBB ile beraber deniz taşımacılığının da merkeze oturacağı bir ulaşım ağı kuracağız deniz yolunu daha kullanılır hale getireceğiz" dedi.



Tek tek not aldı



Başkan Akpolat konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ayrıca yüksek ses Beşiktaş Çarşı'nın, Ortaköy'ün ve Bebek'in temel sorunlarından biri, insanlar sadece buradaki havayı da solumak için buraya geliyor, keyif yapmak için geliyor bu doğrudur ama tekrar söylüyorum bütün bunlar yapılırken buradaki yerleşik mahalleli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmemek tüm esnafımızın önceliklerinden biri olmalıdır."



Samimi bir havada geçen toplantıda Başkan Akpolat, katılımcı belediyecilik uygulamalarının ve esnaf buluşmalarının düzenli olarak devam edeceğini ileterek katılımcıların istek ve görüşlerini tek tek not alarak konuların bizzat kendisi ve ilgili başkan yardımcıları ile takip edileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA