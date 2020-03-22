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Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa "Evinde Kal" uyarısı

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı.

22.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:31
Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı. Beşiktaş sahilinde anons aracıyla vatandaşları uyaran Başkan Akpolat, "Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor" dedi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de bütün vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılırken, özellikle hafta sonu havanın da güzel olmasıyla vatandaşların birçoğu virüs tehlikesine rağmen kendini dışarı attı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Beşiktaş sahil şeridi boyunca otobüsten anons yaparak, virüse karşı herkesin evinde kalmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.

"BÜTÜN HERKESİN EVİNE DÖNMESİ GEREKİYOR"

İnsanların virüs tehlikesinin farkında olmadığına dikkat çeken Başkan Akpolat, anons aracıyla vatandaşlara uyarıda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Günlerdir yapmış olduğumuz uyarılar netice vermiyor maalesef. Biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Dünya'da yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren de Beşiktaş Belediyesi olarak risk alanı oluşturacak bütün yerleri dezenfekte etmeye başladık. Uyarılarımızı yapmaya başladık sonrasında. Türkiye'de de görülmeye başladıktan sonra kriz masamızı oluşturduk.  Burada 7 gün 24 saat boyunca bütün zamanımızı insanlara ayırdık. Bugün anons aracıyla çıktık ve görüyoruz ki bütün her yerde Bebek ve Beşiktaş sahilleri konuşuluyor. Buradaki yoğunluğu azaltmak için hem emniyet birimlerimiz, hem de biz üzerimize düşen sorumlulukları artırıyoruz. Anons aracımızla çıktık vatandaşları uyarıyoruz ve gerçekten gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Evimize gitmiyoruz, çocuklarımızdan fedakarlık ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bu duyarlılıkta olmasını istiyoruz. Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor. Zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekiyor. Bunu hem sevdiklerinin hem de kendi sağlıkları adına yapmak zorundalar. Sorumluluk sahibi insanlarız ve her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ FARKINDALIK İÇİN ANONS YAPTI

Türkiye genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına geliyor. Ancak evde kalan vatandaşların aksine dışarı çıkmayı tercih edenlere uyarılarda bulunuluyor. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılarda bulunurken, Başkan Rıza Akpolat bizzat sürece dahil olarak anons aracında Beşiktaş sahil şeridinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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