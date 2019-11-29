Haberler » Güncel » Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti - Haber

Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyaretinde bulundu.

29.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26Başkan Akpolat'tan Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyareti
Belediye Başkanı Rıza Akpolat, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne tebrik ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ederek Prof. Dr. Mehmed Özkan'la bir araya geldi. Başkan Akpolat, daha iyi bir geleceğe giden yolda ortak projelerin devam edeceğini söyledi. Rektör Özkan'ı üniversitenin başarısından dolayı tebrik eden Başkan Rıza Akpolat, görüşmeye dair sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girerek hem Beşiktaşımızı hem de ülkemizi gururlandıran Boğaziçi Üniversitemizi ziyaret ettik. Daha iyi bir geleceğe giden yolda ortak projeler üreterek birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Boğazici Üniversitesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
18:28 Sakarya'daki hırsızlık şüphelileri Kocaeli'de yakalandı
18:26 İstanbul'da "Şahane Cuma" yoğunluğu
18:26 Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı
18:26 BM, HRW Sorumlusu Şakir'in İsrail'den sınır dışı edilmesini kınadı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
29.11.2019 18:28:41