Başkan Aksoy'dan çocuklara yeni yıl hediyesi

Çocuk dostu kent olma hedefiyle çocuklara yönelik projeler üreten Menemen Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Menemen Şehir Parkı içine yeni bir oyun grubu kurdu. Açılışını parka gelen çocukların yaptığı oyun grubu ile çocuklar güvenli bir şekilde eğlenceli vakit geçirebilecekler.

Menemen içindeki en merkezi ve büyük park olan Menemen Şehir Parkı, çocukların oyun oynamak için çokça tercih ettikleri bir park. Daha önce ilçenin birçok parkına ve okul bahçelerine de oyun grupları kuran Menemen Belediyesi, en büyük ve donanımlı oyun grubunu Şehir Parkı içine kurmuş oldu.

Başkan Serdar Aksoy: "Çocuklarımızın oyun vakitlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz"

"Her şey çocuklarımız için" diyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümeleri için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bu zamana kadar çocuklar için birçok çalışmamız oldu. Çocuk oyun evlerinden, açık halk kütüphanelerine, kurduğumuz birçok oyun grubuna kadar. Şehir Parkı'nda yaptırdığımız yeni çocuk oyun grubu ile Menemen merkezde yaşayan çocuklarımızın oyun vakitlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz" dedi.