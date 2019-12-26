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Başkan Aksoy'un ekibi Engelli Farkındalık Merkezi'ni ziyaret etti

Menemen Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Arslan ve Halil Akbulut, Başkan Danışmanları Adem Tanrıverdi, Rahmi Arslan ve Bayram Görer, Farkındalık Merkezi Birim Sorumlusu Gülşah Batmaz ve Uzman Psikolog Sinem Pirinalı tarafından verilen eğitim ve uygulamalara katıldı.

26.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:19 Başkan Aksoy'un ekibi Engelli Farkındalık Merkezi'ni ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Farkındalık Merkezi'ne giden Menemen Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanları, eğitim kapsamında tekerlekli sandalye parkurundan özel öğrenme güçlüğü alanına, karanlık odadan otizm labirentine kadar pek çok farklı parkura girerek engelli bireylerin hayatın her alanında yaşadığı sorunları uygulamalı olarak deneyimleme şansı yakaladı.

İlk olarak işaret dili eğitimi alan Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanları, daha sonra otizm labirentinde otizmli bireylerin yaşadıklarını uygulamalı olarak tecrübe etme fırsatı buldu. Otizmli bireylerin dokunsal, işitsel ve görsel uyarılara karşı duyarlılıklarının vurgulandığı labirent turundan sonra, annesiyle alışveriş merkezinde gezen otizmli bir çocuğun hissettiklerini ele alan bir de film izlediler. Özel öğrenme güçlüğü ve disleksi konusunda oluşturulmuş alandaki uygulamalara katılan Başkan Serdar AKSOY'un ekibi, zorluk ve engellerle donatılmış tekerlekli sandalye parkurunu tamamlayıp karanlık odada verilen görevi yapma uygulamalarına katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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