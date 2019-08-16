Haberler» Spor» Haber

Başkan Aksun'a ismi yazılı forma hediye etti

Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a nezaket ziyaretinde bulunarak Erzincansporun yeni formasını hediye etti.

16.08.2019 17:58 Başkan Aksun'a ismi yazılı forma hediye etti
Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a nezaket ziyaretinde bulunarak Erzincansporun yeni formasını hediye etti.

Erzincanspor'un yeni yapılacak olan tesisine destek veren Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Başkan Aksun'a adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Çalı, Başkan Aksun'a vermiş olduğu destekten ötürü yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Erzincanspor'a yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Aksun, almış olduğu hediyenin manevi değerini daima taşıyacağını belirtti. - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:59   Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Roma'da
18:57   Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
18:53   Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma...
18:53   Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
18:51   Roma, Mert Çetin'i açıkladı
18:49   Roma, Mert Çetin'i açıkladı
18:43   Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi