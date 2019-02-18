Başkan Aktan, "Biz Bu Ligin En İyi Takımıyız"

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ligin kendileri için yeni başladığını söyleyerek, " Yeni hocamız Mustafa Çapanoğlu yönetiminde lige yeni bir başlangıç yaptık. Bu galibiyet bizim çok önemliydi. Lig bizim için yeni başlıyor. Galibiyetler serisini başlatıp rakiplerimizin hata yapmalarını bekleyeceğiz. Biz bu ligin en iyi takımıyız" dedi.

" İyi Konsantre Olacağız, İyi Çalışacağız"

Tarsus İdman Yurdu maçına çıkarken biraz psikolojiyle savaşacaklarını bildiklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, " Maça temkinli başladık ancak golü bulduktan sonra rahatladık. İlk yarının sonlarına doğru ikinci golü bulmamız çok iyi oldu. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç oldu bizim için. Bizim içinde moral oldu çünkü galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Şimdi bütün maçlara teker teker bakacağız. İyi konsantre olacağız, iyi çalışacağız. Bu galibiyetin devamını getirmemiz lazım, seriyi başlatmamız lazım. Biz kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bizim bundan sonra hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.

" Bu Takıma İnancımız Hiçbir Zaman Kaybolmadı"

Her şeyden önce karakter yapısı çok yüksek bir futbolcu grubuyla çalıştıklarınısözlerine ekleyen başkan Mevlüt Aktan, " Ligin ikinci yarısıyla birlikte şanssız bir dönem başladı bizim için. Bu takım Etimesgut Belediyespor maçı dışında hiçbir zaman kötü mücadele etmedi ve sahada kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Maç kaybettik ancak Etimesgut Belediyespor maçı dışında kötü mücadele etmedik. Bizim bu takıma karşı inancımız hiçbir zaman kaybolmadı. Ligin bitimine daha 12 hafta var. Ligde kalan 12 haftada bu derenin altından daha çok sular akacak. Yine söylüyorum, " Biz bu ligin en iyi takımıyız." Bu hafta sonunda deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacağız. Daha sonra ise kendi evimizde Bandırmaspor'u ağırlayacağız. Bu iki maçı kazandığımız takdirde her şey çok daha farklı olacak. Bunu bilincindeyiz. Ligde çok kritik bir döneme girdik. Bu süreçte taraftarlarımıza da çok büyük iş düşüyor. Taraftarlarımız bu takıma inansınlar ve güvensinler. Onların vereceği destek bizim için çok önemli. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız galibiyetler serisiyle hedefe ulaştık. Bu senede bu seriyi yakalayabilecek kalitemiz ve karakterimiz var" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler