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Başkan Aktan, Dev Adamları Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, hafta sonu Samsunspor ile karşılaşacak olan basketbol takımını antrenmanda ziyaret etti.

26.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:12 Başkan Aktan, Dev Adamları Ziyaret Etti

Dev adamların oynadıkları iyi oyun ve aldıkları galibiyetlerle kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden Başkan Aktan; takıma başarı dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Bülent Karakurt ile birlikte, Muradiye Salonu'nda maçı hazırlıklarını sürdüren takımını ziyaret etti. Antrenman öncesi takımla buluşan ve kısa bir konuşma yapan Başkan Aktan, "Oynadığınız iyi oyun ve aldığınız başarılı sonuçlar, bizleri yönetimimizi mutlu ediyor. Son topa kadar mücadelenizi hiç bırakmıyorsunuz. Bu şekilde hırsla ve istekle çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. Hafta sonu karşılaşacağınız Samsunspor karşılaşmasında da başarılar diliyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından, dev adamlar Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaklaşık iki saatlik bir antrenman yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 0 taktik oyunla devam etti. Sakatlıkları devam eden Alican Güney, Burakcan Dilmaç ve Özgür Şahin, takımdan ayrı çalıştı.


Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, basketbol, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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