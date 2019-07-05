Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi

Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildiBaşkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem
Aktan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke
ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, toprağa verildi. Yaklaşık 2 ay önce Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtuluş mahallesindeki baba evine getirilen Aktan, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cenaze törenine Aktan'ın yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altınok, MHP Silifke ilçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı.Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.