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Başkan Aktaş, BUSMEK öğretmenleriyle

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) bir araya geldi.

25.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:23Başkan Aktaş, BUSMEK öğretmenleriyle

BUSMEK'te her yıl geleneksel hale gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, bu yıl da AKKM'de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muradiye Salon'da düzenlenen organizasyonda eğitimcileri yalnız bırakmadı.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, tüm katılımcıların Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu, gelecek nesiller üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını kaydeden Başkan Aktaş, kendisinin de 1 yıl kadar bu mesleği yaptığını hatırlattı. Bir öğretmenin kalıcı olabilmek, ülkesine ve şehrine faydalı hizmetler üretilmesine zemin hazırlayabilmek için işine yüreğini vermesi gerektiğini belirten Başkan Aktaş, bunun örneklerine toplumda sıklıkla rastladıklarını ifade etti.

Başkan Aktaş, açıklamasında BUSMEK faaliyetlerine de değindi. BUSMEK'in devletin aldığı vergilerle faaliyetlerini sürdürdüğünü, toplumun her kesiminden insanları çeşitli alanlarda eğittiğini, hayata hazırladığını vurgulayan Başkan Aktaş, kurumda çalışan eğitmenleri fedakarlıkları nedeniyle kutladı. Öğretmenlerin gayreti kadar işin neticesinin de olumlu olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Eğitimcilik gönül işi. Çok iyi matematikçi olmak ya da çok iyi bilgisayarlı muhasebe bilmek önemli değil. Ne olursunuz, bu şehir için tüm emeğinizi ortaya koyun. Sizler bu işi gayretli yaparsanız, işin sonucu da o denli güzel oluyor. Yaptığımız çalışmalar ile 'ya, ülkeye hizmet ettiğinizin farkında olmanızı istiyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Etkinlikte BUSMEK öğretmenleri adına söz alan Usta Eğitici Neslihan Şen ise insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğini yaptıklarını söyledi. Ulu Şehir Bursa'da marka haline gelen, halk üniversitesi niteliğindeki BUSMEK'te görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu anlatan Şen, "Kurslara katılanlarla birlikte büyük bir ailenin parçasıyız. Usta öğreticiler olarak hedefimiz, kursiyerlere, hoşgörü ve sabır çerçevesinde sahip olduğumuz sanat ve becerileri aktarmaktır. Daha aydınlık yarınlara yürüdüğümüz bu yolda bizleri yalnız bırakmayan sayın başkanımıza ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin anısına BUSMEK Usta Öğreticisi Neslihan Şen'e çiçek takdim etti. BUSMEK kursiyerlerinden Züleyha Karaca ise Başkan Aktaş'a 'üzerinde hat yazısının bulunduğu' tablo hediye etti.


Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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