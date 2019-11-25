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Başkan Aktaş, BUSMEK öğretmenleriyle

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Merinos AKKM'de bir araya geldi.

25.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:32Başkan Aktaş, BUSMEK öğretmenleriyle
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla AKKM'de bir araya geldi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

BUSMEK'te her yıl geleneksel hale gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, bu yıl da Merinos AKKM'de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muradiye Salon'da düzenlenen organizasyonda eğitimcileri yalnız bırakmadı. Başkan Alinur Aktaş,, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu, gelecek nesiller üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını kaydeden Başkan Aktaş, kendisinin de 1 yıl kadar bu mesleği yaptığını hatırlattı. Bir öğretmenin kalıcı olabilmek, ülkesine ve şehrine faydalı hizmetler üretilmesine zemin hazırlayabilmek için işine yüreğini vermesi gerektiğini belirten Başkan Aktaş, bunun örneklerine toplumda sıklıkla rastladıklarını ifade etti.

Başkan Aktaş, açıklamasında BUSMEK faaliyetlerine de işaret etti. BUSMEK'in devletin aldığı vergilerle faaliyetlerini sürdürdüğünü, toplumun her kesiminden insanları çeşitli alanlarda eğittiğini, hayata hazırladığını vurgulayan Başkan Aktaş, kurumda çalışan eğitmenleri fedakarlıkları sebebiyle kutladı. Öğretmenlerin gayreti kadar işin neticesinin de olumlu olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Eğitimcilik gönül işi. Çok iyi matematikçi olmak ya da çok iyi bilgisayarlı muhasebe bilmek önemli değil. Ne olursunuz, bu şehir için tüm emeğinizi ortaya koyun. Sizler bu işi gayretli yaparsanız, işin sonucu da o denli güzel oluyor. Yaptığımız çalışmalar ile Bursa'ya, ülkeye hizmet ettiğinizin farkında olmanızı istiyorum. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi. - BURSA

Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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