Başkan Aktaş, Görükle Esnafıyla Buluştu

07 Aralık 2018 Cuma 15:05



07 Aralık 2018 Cuma 15:05

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Görükle Esnaf, Öğrenci ve Spor Derneği'ni (GESDER) ziyaret etti.Dernek yönetimde görev alan üniversite öğrencileri ve bölge esnafı tarafından karşılanan Başkan Aktaş'a GESDER Başkanı Gökhan Dinçer tarafından dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görükle'de esnafı öğrencilerden bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını bu nedenle yönetimde böyle bir yapılanmaya gittiklerini belirten Dinçer, "Amacımız Görükle'de bir arada yaşayan esnaf ve öğrenci kardeşlerimizin ortak sorunlarını belirleyip, çözüm üretmek. Bu kapsamda ilk olarak ulaşım ile alakalı sorunları dile getirip çözüm üretmek için BURULAŞ Genel Müdürü ile görüştük. Başkanımızın talimatları doğrultusunda ulaşım ile ilgili problemler büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Katkılarından dolayı esnaf ve öğrenci kardeşlerimiz adına ve Görükle'de yaşayan tüm vatandaşlarımız adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.İçinde hem hizmet üreten esnafın, hem de hizmetten yararlanan öğrencilerin yer aldığı bir yapılanmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Aktaş ise, "Böyle bir yapının Bursa'nın en önemli mahallelerinden olan Görükle'de kurulması çok sevindirici. Sorunların çözüme kavuşmasında sivil toplum kuruluşlarının çok büyük katkıları var. Hem esnafların hem öğrencilerin yapının içerisinde yer alıp birlikte üretme çabası gelecek için bizleri heyecanlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Görükle'nin daha yaşanabilir bir merkez haline gelmesi için el birliği ile çalışacağız. Bu yapıda yer alıp katkı sağlayan bütün arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.Dernek Başkanı Gökhan Dinçer, başta ulaşım sorununun çözümü olmak üzere bölgeye yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür plaketi verdi. - BURSA