Başkan Aktaş, Hedefe Kilitlendi

BURSA-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk branşında eğitim alan öğrencilerin idmanına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur, önce atış yapan öğrencileri dikkatle izledi, ardından yaptığı ilk atışta hedefi tutturmayı başardı. Daha önce hiç denemediği için biraz zorlandığını belirten Başkan Aktaş, "İnsan çalışırsa, gayret ederse, hayatta her zaman hedefini tutturur. Bazen kazara hedef yakalanabilir ama devamlı hedefi tutturabilmek önemli" dedi.Yoğun programına rağmen fırsat buldukça Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün farklı branşlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın son durağı okçuluk ve boks branşları oldu. İdmanlarını Atıcılar'daki Spor Kompleksinde yapan okçuluk branşı öğrencilerini idman sırasında ziyaret eden Başkan Aktaş, okçuluğa gönül veren 8-17 yaş grubundaki sporcularla bir araya geldi. Eğitimlerini aksatmadan sürdüren 27'si kız toplam 47 okçu ile sohbet eden Başkan Aktaş, okçuluk gibi bir ata sporuna gönül veren sporcuları tek tek kutladı. İdmanda atış yapan sporcuları dikkatle izleyen Başkan Aktaş, eline yay alıp kendisi de atış yaptı. Okçuluk antrenörlerinden ayaküstü teknik destek alan Başkan Aktaş, ilk denemesine rağmen hedef tahtasını vurmayı başardı.Zorlandım ama keyifliOkçuluğun göründüğü kadar kolay olmadığını, herhangi bir eğitim almadığı için atış yaparken zorlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Ben eğitimini almadığım için çocuklar kadar rahat değildim açıkçası. Ok atarken zorlandım belki ama keyifli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsan çalışırsa, gayret ederse, azmederse, heyecanını muhafaza ederse hayatta her zaman hedefini tutturur. Ama bunu sürdürülebilir kılmak lazım açıkçası. Bazen kazara hedef yakalanabilir ama devamlı hedefi tutturabilmek önemli" dedi.Spor futboldan ibaret değilSpor denilince futbolun akla geldiği bir sistemin artık kalkması gerektiğini ve özellikle eğitim çağındaki çocukların farklı branşlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Futbol çok keyifli, popüler bir spor. Özellikle biz erkekler izlemeyi seviyoruz ama çocuklarımızı eğitim öğretim hayatları devam ederken farklı branşlara yönlendirmek lazım. Okçuluk hem ata sporu hem peygamber efendimizin tavsiyesi hem de beraberinde çocukların dikkatlerini toplayabilmeleri adına, hedefe odaklanmaları adına da iyi bir spor. Burada uzmanların nezaretinde eğitimlerini alıyorlar. Büyükşehir olarak her yaş düzeyinde gencimizi, çocuğumuzu sporla buluşturuyoruz. Yaz spor okullarımız dolu dolu geçti. Kış spor okullarımız başladı ve yoğun ilgi var. Amacımız eğitim öğretim hayatı devam eden ilk, orta, lise düzeyindeki yavrularımıza o branş marifetiyle disiplin ve arkadaşlarıyla iyi geçinme alışkanlığı kazandırmak. Her şeyden önemli onların iyi ve ahlaklı insanlar olmaları bizim öncelikli hedefimiz" diye konuştu. - BURSA