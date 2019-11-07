Haberler » Güncel » Başkan Aktaş, moral aşıladı

Başkan Aktaş, moral aşıladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede lösemi tedavisi gören hasta çocukları ziyaret edip, onlara ve ailelerine moral verdi.

07.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:13 Başkan Aktaş, moral aşıladı

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde spordan sanata ve siyasete kadar farklı camialardan önemli isimler farkındalık oluşturmak için maske takarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, maskesini takıp, hasta çocukları ziyaret etti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları tek tek odalarında ziyaret eden Başkan Aktaş, hem hastalara hem de hasta yakınlarına moral verdi. Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli isimlerin maske takarak çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu hastalık bulaşıcı değil. Maske takılmasının nedeni de hastanın dışardan enfeksiyon kapmaması. Bu konuda hastalara karşı ön yargılı bir bakış açısı olmasın. Yüksek İhtisas Hastanemizde bugün hasta çocuklarımızla bir araya geldik. Sağlık çalışanlarımızın büyük bir gayret içinde olduklarını gördük. Anneler başlarında bekledikleri çocuklarının bir an evvel sağlığına kavuşmasını bekliyor. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.


Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:14   Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı
20:14   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:14   Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak
20:12   AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakır annelerine destek
20:11   Albayrak: "İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık"
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:15:15