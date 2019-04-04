Başkan Aktaş'tan 316 Milyon Liralık İmza

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından ilk büyük imzayı 3 ilçenin altyapısının yenilenmesi için attı. Buski tarafından 3 ilçenin altyapısının yenilenmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan 316 milyon liralık kredi alındı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'in altyapısının tamamıyla yenilenmesinde kullanılacak 316 milyon lira karşılığındaki 50 milyon Euro'luk krediye imza attı.İmza törenine Alinur Aktaş'ın yanısıra Buski Genel Müdürü Güngör Gülenç, İl Bank Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti katıldı. 3 ilçenin altyapısının yenileneceğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,"Çalışmalarımızla geleceğe hazırladığımız Bursa'mız için önemli bir anlaşmaya daha imza attık. İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'in alt yapısının sil baştan yenilenmesinde kullanılacak 50 milyon Euro'luk kredinin sözleşmesini Avrupa Yatırım Bankasıyla imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA