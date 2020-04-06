Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip

Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694. yıldönümü için özel klip yayımladı.

06.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:41
Başkan Aktaş'tan Bursa 'nın fethi için anlamlı klip
BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694. yıldönümü için özel klip yayımladı. Başkan Aktaş'ın kendi sesinden Bursa'ya dair güzelliklerin anlatıldığı klipte, virüs sonrası hayatın 'tüm güzellikleriyle' tekrar yaşanılacağına mesajlar da yer aldı.
Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın kurtuluşunun 694. yıldönümünü, video kliple kutladı. Bu yıl koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenlerin boşluğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı klip doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çekilen klibe, seslendirme yaparak destek verdi. Başkan Aktaş, aldığı rolde, ecdadın 694 yıl önce çennet vatan Bursa'yı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, klipte, "Bu kutlu günde gönümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Burs'amızın fethi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ulucami, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, Cumalıkızık ve Yeşil Türbe görüntülerinin yer aldığı klipte, Bursa'nın doğal güzellikleri, cadde ve meydanları ve sahil şeridi de işlendi. Başkan Aktaş’tan Bursa’nın fethi için anlamlı klip

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Genel

Haberin Videosu :

Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:20: Evde kalan vatandaşlara davul zurnalı moral - Haberler 15:19: Flaş… Flaş… - Haberler 15:18: Batman'da silah kaçakçısı yakalandı - Haberler 15:18: Tabanca ile oynarken kazara eşini öldürdü - Haberler 15:18: Soma Devlet Hastanesine hayırsever desteği devam ediyor - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:18: Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler 13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi