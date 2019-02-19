Başkan Aktaş'tan Eğitim Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçesi'nde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali'ni ziyaret etti. Merkezde BUSMEK tarafından gerçekleştirilen okuma yazma ve el işi kurslarına katılan kadınlarla sohbet eden Başkan Aktaş, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Bursa'nın bugününde ve geleceğinde kadınların büyük sorumluluk üstlendiğini söyleyen Başkan Aktaş, kişisel gelişimlerini, sosyal ve kültürel yaşamlarını kaliteli eğitimlerle destekleyen kadınları tebrik etti.

"İlim Çin'de de olsa gidiniz" sözünü hatırlatan Başkan Aktaş, Hanımlar Lokali'ndeki programlara katılan kadınların kendilerine olduğu kadar ailelerine de daha faydalı olabileceğine işaret etti.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR"

Kendi yaşamına dair anekdotları da paylaşan Başkan Aktaş, "Öğrenme isteğinizden geri durmayın, kendinizi geliştirmeye devam edin. Yaşım geçti demeyin, yeni şeyler öğrenmek için çabalayın. Öğrenmenin yaşı yoktur. Okuma yazma veya dikiş nakış eğitimleri fark etmez, siz becerilerinizi geliştirin. Yeteneklerinizi ve bilgi dağarcığınızı geliştirdiğiniz takdirde aile ekonominize de katkı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, eğitimi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kadınların sorularını da cevaplayan Aktaş, kentin geleceğine yönelik Bursa'nın ufkunu açacak projelerinin olduğunu hatırlattı. Hanımlar Lokali'nde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Aktaş'a, lokale devam eden kadınlar adına el yapımı bir tablo hediye edildi.

Kaynak: Bültenler