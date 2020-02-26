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Başkan Aktaş'tan zabıtaya moral

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeliyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

26.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:33Başkan Aktaş'tan zabıtaya moral
Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı personeliyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Zabıta personelinin sahada devleti temsil ettiğini belirten Başkan Aktaş, çalışanlardan 'görevleri ne olursa olsun' sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini istedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli, birlik ve beraberlik gecesinde bir buluştu. Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri'nde yapılan etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı. Başkan Aktaş, gecede masaları tek tek dolaşarak, zabıta personeli ve aileleriyle birebir ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman, program sonunda Başkan Aktaş'a çiçek takdim etti.

Başkan Alinur Aktaş, davetlilere yönelik yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın en prestijli kurumu olduğunu ifade etti. Zabıta personelinin sahada direkt devleti temsil ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'da birçok kurum değerli fakat biz, doğumdan ölüme insana hizmet eden bir yapıyız. 12 bin kişi, büyük bir aileyiz" dedi. Zabıta çalışanlarından 'görev esnasında sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri yönünde' bir istekte bulunan Başkan Aktaş, "Hangi pozisyonda olursak olalım, üzerimize düşeni yerine getiriyorsak, aldığımız para 'sonuna kadar' helal kardeşim. Sorumluluk gerektiren bir iş yapıyorsunuz. O yüzden, bu hassasiyeti gözardı etmemiz lazım" diye konuştu. - BURSA

Zabıta Daire Başkanlığı, Alinur Aktaş, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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