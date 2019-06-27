27.06.2019 17:30
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Başkan Aktaş transfer yasağını önledi

Başkan Aktaş transfer yasağını önledi

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın desteği ile Sebastian Frey'in alacaklarının tamamını ödedi.

Bursaspor , Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'ın desteği ile Sebastian Frey'in alacaklarının tamamını ödedi. Yapılan ödeme gereği Bursaspor'un puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalktı.

Bursaspor yönetimi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır." - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa , Alinur Aktaş , Bursaspor , Spor

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