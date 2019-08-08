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Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesi Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve ilçede ikamet eden 32 çocuğa kıyafet hediye etti.

08.08.2019 13:10 Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesi Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve ilçede ikamet eden 32 çocuğa kıyafet hediye etti.
Yaşları 1-16 arasındaki çocuklar kendilerine hediye edilen alışveriş kartları ile ilçedeki mağazalardan diledikleri gibi alışveriş yaptı.
Çocuklar alışverişin ardından Başkan Aktürk'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Aktürk, buradaki konuşmasında, "Ürgüplü çocuklarımızın sadece bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız. Ancak bayramlar çok özel zamanlardır, bu değerlerimizin mutlaka korunması gerekiyor." dedi.
Aktürk, bayramlaştığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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