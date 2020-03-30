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Başkan Akyol'dan pazarcı esnafına denetim

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sebze pazarındaki esnafları ziyaret ederek, maske, eldiven ve sosyal izolasyon kuralları noktasında uyarılarda bulundu.

30.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:18
Başkan Akyol'dan pazarcı esnafına denetim
Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sebze pazarındaki esnafları ziyaret ederek, maske, eldiven ve sosyal izolasyon kuralları noktasında uyarılarda bulundu.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları kapsamında sebze pazarındaki esnafları denetleyerek, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması noktasında esnaflara uyarılarda bulundu. Tüm alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Başkan Akyol, "İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları kapsamında sebze pazarındaki esnafları denetleyerek, maske, eldiven ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat etmeleri noktasında tüm esnaflarımıza uyarılarda bulunduk. Tüm bu alınan önlemler hepimizin sağlığı içindir. Anlayışlarından dolayı tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammet Akyol, Gördes, Güncel
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