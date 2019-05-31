Başkan Alan, festival programını açıkladı

Kaynak: İHA

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 'Karaelmas Uluslararası 16. Kültür ve Sanat Festivali' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Alan, yerel sanatçılara büyük verileceği festivalde Aleyna Tilki ve Ferhat Göçer'in sahne alacağını söyledi.Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Karaelmas Uluslararası 16. Kültür ve Sanat Festivali' ile ilgili makamında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konulan başkan Alan, "Seçim sürecinde dolaşırken vatandaşın talep ettiği konulardan biri festivaldi. En son 2012 yılında festival yapılmıştı. 2013 yılına istenmeyen olaylar yaşandığı için festivaller iptal edildi. Daha önce bu konuda deneyimli olan ekiple biz bir komite oluşturduk. Biz daha çok yerel sanatçılarımızın yer alacağı bir festival organize ettik. 26 Haziran akşamı kortej yürüyüşü ile başlayacağız 1 Temmuz Kabotaj Bayramında sona erdireceğiz. 29 Haziranda Aleyna Tilki, 30 Haziranda da Ferhat Göçer sahne alacak. Onun dışındaki günlerde yerel sanatçılara yer vereceğiz. İnşallah herkesin mutlu olacağı festivali gerçekleştireceğiz. Konser yapılacağı alanı tır parkının yan tarafı olarak ayarladık. Onun dışında valilik önünde gerçekleşecek. Belki farklı yerlerde etkinlikler yapabiliriz bunu duyurusunu yapacağız. Biz Zonguldak Belediyesi olarak gücümüz yettiğince bir festival yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda esnaflarımızdan vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız "Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesi IBAN No: TR 80 0001 5001 5800 7299 7135 20" numaralı hesaba para yatırabilir. Borçlu bir belediye aldık ama bunun arkasına sığınmıyoruz. Destek olurlarsa bizleri memnun ederler. Stantlarımızı kuruyoruz 20 Haziranda kuracağız. 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 4 bin TL bir ücreti olacak. Yararlanmak isteyenler ücretini yatırıp faydalanabilirler" dedi."Herkes haddini bilsin, kimse boyundan büyük işlere karışmasın"Yerel basında çıkan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın AK Parti Merkez ilçe başkanı Mustafa çağlayan ve AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ile aralarının açık olduğu yönünde çıkan haberler ilgili konuşan başkan Alan, şunları söyledi: "Bizim bunlarla uğraşacak bir dakikamız yok aramıza nifak sokup bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlar biz biriz beraberiz. Biz buraya kavga etmeye değil hizmet etmeye geldik. Bizim İstanbul'a festival için görüşmeler yapmak için gittik. Yaşar Gök'ün de bizimle gelmesinin nedeni ailevi sağlık sorunları nedeniyle raporlarını gösterip randevu almaya geldi. Ben sizlere seçimlerden sonra bir şeyler söylemiştim ufak şeylerle uğraşmayalım büyük düşünelim diye ama Zonguldak'ı seviyorsak bu alışkanlıklardan vazgeçelim demiştim. Bizim aramızı bozamazlar biz hizmet için yola çıktık. Bizim derdimiz Zonguldak'ta herkesi kucaklayarak hizmet etmek. Biz gazetecilerin yazdığına göre Zonguldak'ı yazacaksak bu iş olmaz. Biz işimizi yapalı, millette işini yapsın. Herkes haddini bilsin, kimse boyundan büyük işlere karışmasın. Zonguldak bu işler yüzüne kaybetti" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK