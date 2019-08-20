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Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

20.08.2019 13:44 Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Alan, ziyaretine gelen vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında talimat veriyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, her Salı ve Perşembe günleri 'Halk Günü' toplantılarımıza devam ediyor. Başkanlık makamında misafir ettiği vatandaşları karşılayan Belediye Başkanı Alan, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini birebir dinleyerek, çözüm noktasında gerekli talimatlarını verdi.

Halk Günü toplantılarında, birebir yaptığı görüşmelerin ve karşılıklı istişarelerin, sorunların çözümü konusunda daha etkili olduğunu belirten Başkan Alan, "Vatandaşlarımız ile birlikte şehrimize hizmet etmek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, görüş alışverişinde bulunmak, bizler için çok önemli. Halkımızın beklentilerini biliyoruz. Bu nedenle, planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Hafta sonları özellikle mahallelerimizde gerekli incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle, vatandaşlarımıza güzel ve kalıcı hizmetler sunacağız. El ele, gönül gönüle, daha yaşanabilir bir Zonguldak için tüm gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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