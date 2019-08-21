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Başkan Alan: "Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi"

Başkan Alan: "Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi"ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentte su yüksekliği 50 santimi buldu.

21.08.2019 19:48
Başkan Alan:
Başkan Alan: "Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi"
ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentte su yüksekliği 50 santimi buldu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, mağdur olan bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi.
Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentte su yüksekliği 50 santimi buldu. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, mağdur olan bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yaşanan durumla alakalı açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Üzücü bir durum 2 saatlik aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası istenmeyen su baskınları oldu. Dükkanları su bastı vatandaşlarımız esnaflarımız mağdur oldu. Bizde yağışlarla birlikte kentin işlek caddesinden başlayarak incelemelerde bulunduk. En çok etkilenen bölgemiz soğuksu esnaflarımız ekiplerimizle beraber selle mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünden bu yana bütün önlemlerimizi almıştık. Meteoroloji özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük için turuncu uyarı vermişti bütün hazırlıklarımızı yaptık ama buna rağmen bu durumu ortaya çıkarttı. Hepimize geçmiş olsun hep beraber yaraları saracağız vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hep beraber çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun rabbim beterinden saklasın" dedi.
Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.
Başkan Alan:

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Genel

Kaynak: İHA

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