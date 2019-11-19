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Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk son yolculuğuna uğurlandı.

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:52Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Köksal Baytürk için ikindi namazına müteakip Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, MHP İl başkanı Varol Demirköse, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, daire müdürleri katıldı.

İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Merhum Köksal Bayrtürk'ün cenazesi asri mezarlığına defin edildi. - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: İHA

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