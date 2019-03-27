Başkan Alemdar'dan Sosyal Belediyeciliğe Örnek Projeler

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından Kemalpaşa ve Orta Mahalle'de ev toplantısı düzenledi.AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun da yer aldığı toplantılarda Başkan Alemdar yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri mahalle sakinleriyle paylaştı. Yeni dönemde sosyal belediyecilik anlayışına farklı bir boyut kazandırmak istediklerini belirten Başkan Alemdar, "Serdivan Belediyesi olarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılıkta öncü olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı yaşamın önemli bir unsuru olan sporla ilçemizdeki kadınların buluşmasını sağlayacağız. Onlar için; sosyalleşebilecekleri ve ücretsiz istifade edebilecekleri spor merkezlerini hayata geçireceğiz" dedi.Kadın Spor Merkezleri'nin yanı sıra içerisinde yüzme havuzları, kapalı çocuk alanları, spor merkezleri ve kıraathanelerin de yer alacağı Mahalle Merkezleri inşa edeceklerini ifade eden Alemdar, "7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği Mahalle Merkezlerimizi, tüm ayrıntıların düşünülerek ve o mahalleye artı değer kazandıracak şekilde planlayacağız" diye konuştu.Programların ardından Beşköprü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara da eşlik etti. Yeni dönem projeleri arasında yer alan Şehir Kütüphanesi'nin detayları hakkında vatandaşlara bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi Serdivanımızda yükselecek. Eski belediye hizmet binamızın yer aldığı 8 bin metrekarelik alanda hayata geçecek olan proje ile üniversite kenti olan Serdivanımıza sosyal ve kültürel anlamda yeni değerler katacağız" şeklinde konuştu.Sahaflar SokağıSerdivan Fikir ve Sanat Akademisi'yle kültür ve sanatta Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attıklarına değinen Alemdar, yeni dönemde daha nitelikli projeler hayata geçireceklerini belirterek, "Ekonomik ömrünü tamamlayan ve günümüz ihtiyaçlarına yeteri nitelikte cevap veremeyen Fatih Camii'nin ibadethane alanını büyüterek, içerisinde sahaflar çarşısının da yer alacağı külliye yapmayı hedefliyoruz. Böylece; içerisindeki bilgilerle hayatlarımıza önemli katkıları olan kitapların sahaflar sokağında yerini almasını sağlarken, kitapseverleri de Serdivan'da birbirinden değerli eserlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.Söyleyebilecek bir şeyleri yokCumhur İttifakı'nın ortak derdinin ülkenin ve milletin geleceği olduğunun altını çizen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, "Önümüzde yerel seçimler var. 9 ay önce milletvekili oldum. 9 aydır milletimizin menfaatleri için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalıştık. Şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı işler yaptık. Serdivan bugün herkesin gıptayla takip ettiği bir ilçe. Belediye başkanımızın yapmış olduğu ve yapmayı planladığı tüm çalışmalar bu kitapçıklarda yer alıyor. Bu kitapçıkları incelediğimizde; karşı taraftaki kirli ittifakın söyleyebilecek tek sözünün dahi olmadığını görüyoruz" dedi.Zillet İttifakı dükkan dahi işletemezTürkiye'de beka meselesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Atabek, "Zillet ittifakı için elbette beka meselesi yok. Çünkü ülkenin bekasıyla ilgili bir tane çalışma ortaya koymuyorlar. Karşımızda hiçbirisi birbirine benzemeyen Bremen Mızıkacıları var. Bu partilerin mensupların birer temsilci bir araya getirseniz bir dükkanı dahi işletemezler. Ortada nasıl bir kirli pazarlık var ki, bunların hepsi bir araya gelmiş durumdalar. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakımızla çok yüksek oy alarak, ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan tüm kirli oyunları bozacağız ve Türkiye'nin istikrarına katkı sağlayacağız" diye konuştu. - SAKARYA