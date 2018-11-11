Başkan Alemdar, Muhtarlarla Yeni Dernek Binasında Bir Araya Geldi

Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, Serdivan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan derneğin başta muhtarlar olmak üzere tüm Serdivanlılara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Muhtarlar adına konuşan Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köprübaşı
Mahalle Muhtarı Fikret Can, bugüne kadar Serdivan'da yapılan hizmetlerin yanı sıra muhtarlara verdiği desteklerinden dolayı da Başkan Alemdar'a teşekkür ettiklerini ifade etti. Belediye olarak muhtarlarla her zaman fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Yusuf Alemdar, hizmet noktasında ihtiyaçların tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması adına muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kendilerine yetki vererek, mahallenin temsili noktasında görevlendirdiği muhtarlarımızla bu güne kadar nasıl dirsek temasında olduysak, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz hizmet etmek, ihtiyaçları yerinde tespit ederek en hızlı şekilde sonuç almaktır. Bu noktada muhtarlar derneğimize tahsis ettiğimiz yeni hizmet binamızın da hem ilçemize hem de muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA
Serdivan,Yusuf Alemdar
11 Kasım 2018 Pazar 17:01