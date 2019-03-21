Başkan Alemdar 'Yaşlılara Saygı Haftası' Nedeni ile Vatandaşlarla Buluştu

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında vatandaşlarla buluştu.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeni ile düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yusuf Alemdar program öncesi masaları tek tek dolaşarak sohbet etti. Kültürümüz de yaşlanmanın bilgelik olduğuna değinen Başkan Alemdar, "Bizim kültürümüzde yaşlanmak bilgelikle eşdeğerdir. Bu nedenle yaşlılarımızın elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlar bizim hürmet makamımızdır. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır, bize rehberlik yaparlar" dedi. Yaşlıların sosyal ve kültürel hayatı zenginleştiren en güzel varlıklar olduğunun altını çizen Alemdar, "Serdivan Belediyesi olarak; 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılımı ve onların beklentileri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Mahalle Gönüllüleri Uygulamamızla; geleneklerimizden gelen, çocukluğumuzdan aklımızda kalan mahalleli kültürünü ve yardımlaşma erdemini tekrar yeşertmek ve yaşatmak gayesiyle 832 ailemizi ziyaret ederek, gönül yapmaya, gönüller arasında köprü kurmaya çalıştık. Bu hareketimizin neticesinde, hemşerilerimizin de vermiş olduğu destekle birlikte Serdivanımız da güzel dostluklar kuruldu" diye konuştu.Serdivan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik noktasında bir başka uygulaması olan Yaşlı Destek Hattı'nı devreye soktuğunu ve hayat çağrısı ekibiyle birlikte ihtiyaç sahibi tüm yaşlılara 7/24 hizmet verdiğini hatırlatan Alemdar, "Yalnız yaşayan yaşlılarımızın evlerine kurduğumuz akıllı takip sistemiyle, rutin ziyaretlerimizin dışında acil ihtiyaç duydukları anlarda da büyüklerimizin yanlarında olduk. Sağlıktan kişisel bakıma, yemekten acil ihtiyaçlara kadar, yaşlılarımızın tüm gereksinimlerini bir buton sayesinde Hayat Çağrısı ekibimizle karşılamaya çalışarak, onlara yarenlik ettik. Böylece yaşlılarımız kendilerini daha güvende hissetmelerinin yanı sıra gündelik yaşamlarında onlara kolaylık sağladık" ifadelerine yer verdi.Çevreden sağlığa, sosyal hizmetlerden eğitime kadar yaşlılar için yeni dönem için projeler hazırladıklarına da değinen Alemdar, "Serdivan'da gençlerimizin enerjisini, yaşlılarımızın tecrübesiyle birleştirip, yeni projelere birlikte imza atacağız. Bu vesileyle; kültürümüzü ve manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - SAKARYA