Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Ali Kılıç muhtarlarla telekonferans yaptı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki 18 mahalle muhtarıyla telekonferans görüşmesi yaptı.

15.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:42
Başkan Ali Kılıç muhtarlarla telekonferans yaptı
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki 18 mahalle muhtarıyla telekonferans görüşmesi yaptı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.

Korona virüs salgınına karşı en üst seviyede önlem alan ve aralıksız çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla koordineli yürütüyor. 18 mahalle muhtarıyla telekonferans görüşmesi yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarların mahalle halkından aldıkları talep ve önerileri de dinleyen Kılıç notlarını aldı. Dezenfeksiyon çalışmaları konusunda Başkan Kılıç'a teşekkür eden muhtarlar, yürütülen koordinasyon çalışmalarından da memnuniyetlerini dile getirdi.

"Birlikte başaracağız"

Sıkıntılı günlerden geçtiklerini ifade Başkan Kılıç, "Ne yazık ki salgına karşı yapabileceklerimiz sınırlı. Elimizden geldikçe tüm imkanlarımızı salgınla mücadele için seferber ettik. Ekiplerimiz her gün ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Maltepe'de özellikle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyor, kapılarına kadar bırakıyoruz. 3 öğün sıcak yemek desteği veriyoruz. İstanbul Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ile sürekli koordine halindeyiz. Siz değerli muhtarlarımızın bu süreçteki katkısı da büyük. Gün ayrışma değil, hep birlikte hareket etme günü. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Birlikte başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Başkan Ali Kılıç muhtarlarla telekonferans yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı - Haber 17:36: İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki - Haber 17:34: Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü - Haber 17:34: Hak-İş yeni torba kanun taslağına dair önerilerini hükümete sundu - Haber 17:33: Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti - Haber 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi 10:11: Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak - Ekonomi