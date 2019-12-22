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Başkan Ali Koç, maç sonu Yanal ile otoparkta sohbet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün hakkında haberler çıkan teknik direktörleri Ersun Yanal ile maç sonu otoparkta kısa bir süre sohbet etti.

22.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:26 Başkan Ali Koç, maç sonu Yanal ile otoparkta sohbet etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün hakkında çıkan teknik direktörleri Ersun Yanal ile maç sonu otoparkta kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1'lik galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün Teknik Direktörleri Ersun Yanal hakkında çıkan haberler üzerine, "Bu kadar yoğun eleştri içinde bütün hafta çalışan hocamız Ersun Yanal'ı tebrik ederim" diyen Başkan Koç, konuşması sırasında arkasından geçen Yanal'ı otoparkta arabasına binmeden yakaladı. Galibiyet için hocasını tebrik eden Koç, kısa bir süre Yanal ile sohbet etti.

Öte yandan sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası basında çıkan haberler hakkında, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil" yorumunu yapmıştı. - İSTANBUL

Ersun Yanal, Beşiktaş, Ali Koç, Spor

Kaynak: İHA

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