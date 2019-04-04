Başkan Ali Özkan Mazbatasını Aldı

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Karacabey'de yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Ali Özkan mazbatasını teslim aldı.Karacabey'de seçimlerin ardından yeni dönemde de belediye başkanlığını kazanan Ali Özkan, mazbatasını AK Parti ve MHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşlarla beraber İlçe Seçim Müdürü Nezahat Uluca'dan aldı.Yeni adliye binasındaki seçim müdürlüğüne gelerek mazbatasını teslim alan Başkan Özkan'a, eşi Gülden Özkan ile iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan küçük kızı Serra Özkan da eşlik etti.Adliye çıkışı vatandaşların alkışlarla destek verdiği Başkan Ali Özkan, "Hakikaten enteresan bir seçim süreci yaşadık. Seçim dönemi adeta ilçemizde bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Halkımızın deyimiyle takkeler düştü keller görüldü. Kimlerin kimlerle yürüdüğü, maksatlarının ne olduğu ayan beyan görünürken, ilçe siyaseti kendisini dev aynasında gören cücelerle tanıştı. Biz bütün olumsuzlukları tecrübe hanemize kaydederken, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölen değil birleştiren olacağız.Karacabey'imizin yükseliş dönemi hayırlı olsun" dedi. - BURSA