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Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sakarya İlkokulu'nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

17.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:25Başkan Ali Sülük öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Belediye Başkanı Ali Sülük, İlkokulu'nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Ali Sülük, öğrencilere ayrıca kitap hediye etti.

Öğrencilerin gözlerindeki ışıltının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getiren Başkan Sülük, "Bu güzel organizasyondan dolayı, Okul Müdürü Sayın Mustafa Sancı ve değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimizin bol bol dinlendikleri verimli bir tatil dönemi geçirmelerini dilerim" dedi. - ÇORUM

Ali Sülük, Sakarya, İskilip, Güncel

Kaynak: İHA

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