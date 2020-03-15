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Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

15.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:34
Başkan Alibeyoğlu'ndan fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza uyarısı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.


Başkan Alibeyoğlu, "Son günlerde koronavirüs vakasıyla birlikte bazı ürünlerinde hızlı fiyat artışları tespit edilmektedir. Konuya ilişkin Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarını devreye sokacağımızı, konunun hassasiyetle üzerinde duracağımızı ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli cezai yaptırımları uygulayacağımızı buradan bildirmek isterim" dedi.


Alibeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve fahiş fiyat uygulaması yapan firmaların tespit edilerek disiplin mekanizmasının devreye sokulacağını, sorumlular hakkında cezai sorumlulukları yerine getireceklerini ifade ederek vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarına dikkat çekti.


Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, talimatıyla Oda ve Borsalara gönderilen yazıda, Odaların haksız fiyat artışına karşın disiplin mekanizmalarını harekete geçirmesi istendi. - KARS

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Kaynak: İHA

Etiketler : Kars, Yaşam

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